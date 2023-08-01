Zalgiris, Galatasaray maçı için hazır

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Zalgiris, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Vladimir Cheburin yönetiminde çalışmalar gerçekleştirildi. Mücadele yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Zalgiris, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mücadelenin oynanacağı RAMS Park'taki antrenman teknik direktör Vladimir Cheburin yönetiminde gerçekleşti.

İdman öncesinde Vladimir Cheburin, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düz koşuyla başlayan antrenmanda dört gruba ayrılan futbolcular pas idmanının ardından topla çeşitli varyasyonlar yaptı.

İstasyon idmanı ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın basın kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

Galatasaray-Zalgiris mücadelesi yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak.