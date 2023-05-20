Zakkum, Torbalı'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde Zakkum, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrası Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Zakkum'a Fidan Sertifikası takdim etti.

Torbalı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Zakkum, dün akşam Torbalı halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hipodrom Kafe yanındaki yeni pazar yerinde gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı konserde Zakkum, şarkılarının yanı sıra sahne performanslarıyla da Torbalılılara eğlencesi bol bir konser yaşattı. Binlerce Torbalılı gencin alkış ve tezahüratıyla sahneye çıkan Zakkum, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Bu özel gecede slow şarkılara da yer veren başarılı müzik grubu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kaldı.

TEKİN'DEN ZAKKUM'A FİDAN SERTİFİKASI

Her yaştan binlerin katıldığı konser sonrası, sahneye çıkan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Zakkum grubuna Fidan Sertifikası takdim etti. Torbalı Belediyesi olarak bir etkinlik ormanı oluşturulduğunu belirten Tekin, "Öncelikle hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Biz Torbalı Belediyesi olarak konuk ettiğimiz sanatçılarımıza çiçek yerine fidan sertifikası takdim ediyoruz. Bu kapsamda grubumuz adına da 5 adet fidan diktik. Bu sertifikayı da grubumuza vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Tekin, "Ne makam ne saray ister bu gönül ne de taç... Her şey sizler için gençler. Sizlerin gönül makamında olabiliyorsak ne mutlu bize... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı finalinde, Zakkum Konseri'nde gönüllerince eğlenen, şarkılara gür sesle eşlik eden, konserimiz boyunca şanlı bayrağımızı elinden düşürmeyen gençlerimize yürekten teşekkürler" ifadelerine yer verdi.