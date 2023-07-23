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Zaha ne zaman geliyor, İstanbul'a saat kaçta gelecek?

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Süper Lig devi Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi. Gelişme sonrası Zaha ne zaman geliyor, İstanbul'a saat kaçta gelecek merak edildi.

Sarı-kırmızılı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Wilfried Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Zaha ne zaman geliyor, İstanbul'a saat kaçta gelecek?

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

Zaha'nın bu akşam saat 21:30'da özel uçakla İstanbul'a geleceği ifade ediliyor

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

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