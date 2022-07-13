Zagreb Grand Prix'sine 12 milli judocu katılacak Hırvatistan'da 15-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Zagreb Grand Prix'sinde 12 milli judocu mücadele edecek. Hırvatistan'da 15-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Zagreb Grand Prix'sinde 12 milli judocu mücadele edecek. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye adına organizasyonda 7 kadın ve 5 erkek sporcu tatamiye çıkacak. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan veren ve Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan Zagreb Grand Prix'sinde yer alacak milli takım kafilesi, hava yoluyla Hırvatistan'a gitti. Toplam 70 ülkeden 227 kadın ve 310 erkek sporcunun mücadele vereceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek: Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt ve İrem Korkmaz (57 kilo), Minel Akdeniz (70 kilo), Nurcan Yılmaz (78 kilo), Kübranur Esir ve Sebile Akbulut (+78 kilo). Erkekler: Ejder Toktay (66 kila), Umalt Demirel (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Ömer Kemal Aydın (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo). AA / Murat Kaya - Spor Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

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