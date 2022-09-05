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Zaferin 100. yılında 650 kilometre pedal çevirdiler

Spor Haberleri

Zaferin 100. yılında 650 kilometre pedal çevirdiler

Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı '30 Ağustos'tan 5 Eylül'e Kurtuluşumuzun 100. Yılında' şanlı zaferin 100. yıldönümünde Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret edip 650 kilometre pedal çevirerek Nazilli'ye döndü.

Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı '30 Ağustos'tan 5 Eylül'e Kurtuluşumuzun 100. Yılında' şanlı zaferin 100. yıldönümünde Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret edip 650 kilometre pedal çevirerek Nazilli'ye döndü.

Büyük zaferin ve Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında güzel bir projeye imza atan Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren büyük taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret ederek sabah saatlerinde Nazilli'ye dönerek ilçede yapılan 5 Eylül kurtuluş günü etkinliklerine katıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sporcuları tek tek tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar Kütahya Nazilli Spor Haberler

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