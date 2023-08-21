Zafer Ultra Maratonu, Cumhuriyet'in 100. yılında sanal platformda gerçekleştirilecek

Nef Vakfı tarafından düzenlenen Zafer Ultra Maratonu, 15-30 Ağustos tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, uygulama yardımıyla koştukları mesafeleri sisteme yükleyerek yarışa katılabilecekler. Yarış, Türkiye dışına taşınarak tüm dünyaya yayılmayı hedefliyor. Katılımcılar, Afyon-İzmir rotasında yaklaşık 295 kilometre koşabilecekler.