Zafer Kupasında dostluk kazandı Spor Haberleri Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Balıkesirspor ile Orduspor, Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi. Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Balıkesirspor ile Orduspor, Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi. Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Şuhut İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek, protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda sporsever katıldı. İlk yarıda her iki takımın baskılı oyunu ile devam eden Zafer Kupasında dostluk kazandı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Balıkesirspor Karahisar Hisarcık Şuhut Spor Haberler

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