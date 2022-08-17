Zafer Kupası'nda dostluk kazandı Spor Haberleri Büyük Taarruzun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Balıkesirspor ile Orduspor Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi. Büyük Taarruzun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Balıkesirspor ile Orduspor Zafer Kupası'nda karşı karşıya geldi. Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan Zafer Kupası'nda dostluk kazandı. Şuhut Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakaya Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek, protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda sporsever katıldı. İlk yarıda her iki takımın baskılı oyunu ile devam eden Zafer Kupası'nda dostluk kazandı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Spor Balıkesirspor Karahisar Hisarcık Şuhut Spor Haberler

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