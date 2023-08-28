Zafer Bayramı Nilüfer'de spor ve müzikle kutlanacak

BURSA - Nilüfer'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bu yıl bir ilke sahne olacak. Nilüfer Belediyesi, Zafer Bayramı'nda, Bursa'nın ilk Yarı Maratonu'nu düzenleyecek. 2 bin kişinin katılması beklenen Nilüfer Bursa Yarı Maratonu, zafer coşkusunu sporla buluşturacak. Nilüfer'de gün boyu sürecek kutlamaların finali de Duman grubunun konseri ile olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı Nilüfer'de gün boyu çok özel etkinliklerle kutlanacak. Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da büyük gururla kutlanması için önemli etkinlikler düzenliyor.

Bu yıl Zafer Bayramı kutlamalarında düzenlenecek Nilüfer Bursa Yarı Maratonu ile bir ilk gerçekleştirilecek. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Nilüfer Bursa Yarı Maratonu Zafer Bayramı kutlamalarını sporla ve kentle bütünleştirecek.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde başlayıp yine Halk Evi önünde bitecek maratona yaklaşık 2 bin kişinin katılması bekleniyor. Gün boyu sürecek maratonla ilgili detaylar Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Nilüfer Bursa Yarı Maratonu'nun içeriği hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Cumhuriyetin 100. yılında coşkulu bir organizasyona imza atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Özer, "Nilüfer Belediyesi'nin patentini aldığı bu maraton, Bursa'nın ilk yarı maratonu. Halk Evi önünden başlayıp yine Halk Evi önünde sona erecek 2 bin kişilik bir koşu organizasyonu yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayıp akşama kadar sürecek olan maraton süresince Cumhuriyet Meydanımızda yoga, zumba, kay kay yarışı gibi eğlenceli etkinlikler ve çeşitli atölye çalışmaları da yapılacak. Günün bitiminde ise Cumhuriyet Meydanı'nda halkımızı Duman konseriyle buluşturacağız. Bütün Bursalıları kutlama etkinliklerimize davet ediyorum. Sporla, müzikle zafer coşkusunu birleştireceğimiz keyifli bir gün yaşayacağımızı umuyor, maratonun ana sponsorlarına destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyonun önemi ve içeriği hakkında bilgi veren Nilüfer Bursa Yarı Maratonu Direktörü Pınar Uğuryol, "Bu dev etkinliği Nilüfer Belediyesi ile birlikte düzenliyor olmak bizim için çok değerli. Maratonumuza Türkiye'nin birçok yerinden büyük ilgi var. Çeşitli şehirlerden kayıt yaptıranlar var. Milli atletlerimiz ile yabancı atletler de geliyor. Umut ediyoruz ki bu etkinliği gelecek senelerde çok daha geniş katılımla gerçekleştirelim. 5 K ve 21 K parkurlarımız Uluslararası Maraton ve Mesafe Yarışları Birliği onaylıdır. Dolayısıyla bu parkurlar, uluslararası kabul ediliyor. 5 K ve 21 K'da koşup rekor kıran sporcularımız, uluslararası olarak kayda alınacak" şeklinde konuştu.

Bursa'nın ilk yarı maratonunu düzenlemekten gurur duyduklarını söyleyen Parkur Direktörü Osman Argat da maratonun teknik içeriğine değindi. Maratonda 10K, 5 K ve çocuk parkurlarının da olduğunu söyleyen Argat, "Normal zamanlarda hep arabayla, otobüsle geçilen yolları şimdi yürüyerek ve koşarak kat etmek hepimiz için ayrı bir keyif olacak. Parkurların hepsi Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp FSM Bulvarı, İzmir Yolu, Ata Bulvarı, Mudanya Yolu ve tekrar FSM Bulvarı'nda devam etmektedir. Zaten Nilüfer'in her köşesinde sporu çocuklara aşılayacak çok sayıda tesis var. Bunlarla birlikte çocukları da bu yarışın içine katmak istedik. Bütün parkurlarda AIMS uygulanan, 35-39'dan başlayıp 70+'ya kadar değişen kategorilerimiz var. Bütün kategorilere yoğun ilgi var" diye konuştu.

Sportif Direktör Erçin Çaçan da organizasyonu bir yarı maraton değil, spor festivali olarak planladıklarını ifade ederek, "Gün boyu Halk Evi önünde hem sportif faaliyetler hem de Nilüfer Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikler olacak. Yoga, zumba masterclass, çocuklar için kaykay yarışları gibi etkinlikler olacak. 30 Ağustos sabah 07.30 itibariyle de yarışın startları verilecek" dedi.

Decathlon İç Anadolu Bölge Etkinlik ve İşbirliği Koordinatörü, Esat Şeker de organizasyonda yer almaktan dolayı duydukları dile getirerek, "Bu tür etkinlikler sporu herkese ulaşılabilirliğini arttırıyor. Sporun birleştirici gücüne inanarak emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

30 Ağustos Çarşamba günü saat 07.30'da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde start alacak Nilüfer Bursa Yarı Maratonu, 5, 10, 21 K ve çocuk kategorilerinde gerçekleşecek. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde başlayacak maraton, İzmir Yolu-Atabulvarı-FSM güzergahlarından geçerek başladığı yerde tamamlayacak. Saat 07.30'da 21 K kategorisiyle başlayacak maratonun 5 K kategorisi startını da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verecek.

Nilüfer'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde de özel bir konserle devam edecek. Sevilen grup Duman'ın, Halk Evi önünde vereceği konserle Nilüfer'de Zafer Bayramı coşkusu katlanacak.