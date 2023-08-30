Zafer Bayramı Kutlamalarında Komando Bölüğü Silahlı Gösteri Yaptı

Düzce(İHA) – Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Komando Bölüğü silahlı gösteri yaptı. Komandoların gösterisi büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Düzce'de yapılan törenlerle kutlandı. Anıtpark Meydanında Atatürk Anıtına Vali Selçuk Aslan'ın çelenk koyması ile başlayan törenin ardından Valilikte kutlamalar kabul edildi. Valilikteki programın ardından ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına geçildi.

Vali Selçuk Aslan'ın tören birliklerinin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başlayan kutlama programında okul öğrencileri ve İl Jandarma Komutanlığında görevli asker günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kutlamalara geçildi.

Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı görev yapan Komando bölüğünün silahlarıyla yaptığı gösteri ise törene katılanlar tarafından coşkuyla izlendi. Komandolar müzik eşliğinde silahlarıyla yaptıkları gösteri büyük beğeni ve coşkuya sebep oldu. Komandolar, silahlarını büyük ustalıkla kullanırken, izleyen vatandaşlar ise nefeslerini tuttu.

Tören programı Düzce Belediyesi Mehteran takımının ve diğer törene katılanların resmi geçit töreni ile sonra erdi. - DÜZCE