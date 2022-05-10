Yüzücüler Kayseri'den Madalyalarla döndü - Haberler

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Yüzücüler Kayseri'den Madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yüzücüler Kayseri'den Madalyalarla döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün genç yüzücüleri, Kayseri'de düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarına katıldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün genç yüzücüleri, Kayseri'de düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarına katıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları Kayseri'de yapıldı. 36 kulüpten 180 sporcunun katıldığı grup müsabakalarına Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4 sporcu ile katıldı. Yarışlar sonucunda Masal Deniz Miçoğullari, Nil Kara,Nidanur Çetinel ve Recep Özdemir müsabaka barajlarını geçerek katılım madalyası aldı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerinden Masal Deniz Miçogullari ayrıca 100 metre kelebek ve 200 metre sırtüstü stilde grup birincisi olurken Recep Özdemir ise 200 metre sırtüstü stilde grup 2 ikincisi olmayı başardı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nevşehir, Türkiye, gençlik, Kayseri, Spor, Haberler

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