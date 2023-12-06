Yüzücü Akman Tüzünkan Türkiye üçüncüsü ve KKTC rekorlarıyla döndü

Yakın Doğu Koleji 8. sınıf öğrencisi Akman Tüzünkan, Denizli'de düzenlenen yarışmadan bir Türkiye üçüncülüğü ve 3 KKTC rekoru ile döndü. Tüzünkan'ın başarısı büyük bir gurur yarattı.

Yakın Doğu Koleji 8. sınıf öğrencisi genç yüzücü Akman Tüzünkan, Denizli'de düzenlenen yarışmadan bir Türkiye üçüncülüğü ve 3 KKTC rekoru ile döndü.

Yakın Doğu Koleji 8. sınıf öğrencisi Akman Tüzünkan, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 1-3 Aralık tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil etti. Dört kategoride yarışan Akman Tüzünkan, bu kategorilerden üçünde KKTC rekoru kırarken, 50 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

50 metre sırtüstü kategorisinde 00: 32.53 derecesi ile Türkiye üçüncüsü olan Akman Tüzünkan, A4 barajını da geçtiği derecesi ile yine kendisine ait olan 'KKTC Uzun Kulvar 12 Yaş' rekorunu da gelişirdi. 100 metre sırtüstü kategorisinde de 01: 12.09 derecesi ile A3 Barajını geçen Akman Tüzünkan, bu kategoride de yine kendisine ait olan ve 12 yaş uzun kulvar rekorunu da geliştirdi. Tüzünkan, yarıştığı 50 metre serbest kategorisinde 00: 29.65'lik derecesi ile A3 barajını geçerken, 200 metre sırtüstü kategorisinde de 02: 44.51'lik derecesi ile A1 barajını ve 12 Yaş Uzun Kulvar Yaş rekorunu kırdı. Böylece 20 yılın ardından 2013'te Erol Şevket tarafından kırılan bu rekor da Akman Tüzünkan tarafından 4 saniye geliştirilmiş oldu.

Yarışmalara, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde hazırlanan Akman Tüzünkan, elde ettiği derecelerle ailesine, Yakın Doğu Koleji'ne ve ülkesine büyük bir gurur yaşattı.

Ömer Özkan: "Akman Tüzünkan'ın elde ettiği dereceler, sistemli ve doğru bir çalışmaya çok değerli bir örnek"

Akman Tüzünkan'ın başarılarından büyük bir gurur duyduğunu vurgulayan Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, "Kolejimizdeki eğitimine Dr. Suat Günsel bursu ile devam eden sevgili öğrencimiz Akman Tüzünkan'ın Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen '12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali'nde elde ettiği dereceler, sistemli ve doğru bir çalışma ile akademik ve sportif başarının birlikte kazanılabileceğini gösteren çok değerli bir örnek" ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Koleji'nin öğrencilerine, akademik başarının yanında spor ve kültür sanat alanlarında da kendilerini gösterebilecekleri olanaklar sunduğunu vurgulayan Özkan, "Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan Akman Tüzünkan'ı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi, onun ve bütün öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Avni Cankurt: "Ülkemizi gururlandıran başarılar elde eden Akman'la gurur duyuyorum"

Akman Tüzünkan'ı finallere hazırlayan antrenörü Avni Cankurt ise, "Sistemli ve yoğun bir çalışma planı ile hazırlandığımız finallerde, ülkemizi gururlandıran başarılar elde eden Akman'la gurur duyuyorum. Çalışmalarımıza devam ederek gelecekte de büyük başarılar elde edeceğimizden şüphem yok" diye konuştu.

20-24 Aralık tarihinde, yine Yakın Doğu Koleji öğrencileri olan Barkan Cem Aykut ve Enes Kansız ile İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu Yıldızlar, Gençler ve Açık Yaş Finali'ne katılacaklarını da söyleyen Cankurt, "Aralık ayındaki finallerden de okulumuzu ve ülkemizi gururlandıran sonuçlarla döneceğiz" dedi. - İSTANBUL