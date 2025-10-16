Yüzmede performansa göre bütçe sınıflandırması

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, son yıllarda elde ettikleri başarıların temelinde sporcu odaklı bir sistemin bulunduğunu belirterek "olimpik, altın, gümüş ve bronz kategorilerine göre bütçe tanımladıklarını" söyledi.

Erkan Yalçın, AA muhabirine, federasyon olarak tüm branşlarda sporcuları performanslarına göre sınıflandırdıklarını ifade etti.

Performans sınıflandırmasına göre bütçe oluşturulduğuna dikkati çeken Yalçın, "Olimpik, altın, gümüş ve bronz kategorilerine göre bütçe tanımladık. Tanımladığımız bütçe, her branşımız için geçerli. Ana olarak yüzme, artistik, atlama, master, paralimpik hepsinde geçerli. Buna göre sporcularımıza yarış, kamp, malzeme gibi her desteği sunabiliyoruz. Destek derken içinde fizyoterapisti var, psikoloğu var... Bir sporcu için ne gerekiyorsa, kampları, yarışı artık tanımlanmış bir bütçe doğrultusunda sağlamaya çalışıyoruz. Federasyondaki ana başarımızın temeli sporcu odaklı olmamız. Sporcunun nihayetinde başarıya ulaşabilmesi için gerekli olanlar nedir biz bunları yapmakla mükellefiz ve bugüne kadar 9 yıldaki başarımızın ana etkenlerinden biri de budur." diye konuştu.

Altyapı devrimi

Türkiye'de yüzme havuzlarında büyük bir artış yaşandığını dile getiren Erkan Yalçın, emekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlara teşekkür etti.

Bu gelişmeleri bir "devrim" olarak tanımlayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 ay önce altyapıda 65 ilden 5 bin 986 sporcuyla bir kura çektik. Tamamına baktığınız zaman altyapı havuzundaki sporcu sayımız 28 bin 695'tir. Bu bir rekordur. Göreve geldiğimiz zaman bu sayı 3 haneliydi. Bugün biz 5 haneli sayılardan bahsediyoruz. Bakanlıkla beraber ortak yürüttüğümüz projelerimiz var. Altyapı projeleri, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projeleri gibi. Kulüplerimizle, tüm paydaşlarımızla beraber bu projeleri hayata geçirdik. 81 ilde insanlar, yüzmeye devam ederken 65 ilde de yarışmacı yüzücüler var. 2017'de Györ'deki bir yarışta milli takım teknik direktörüme 'Kaç yıl kişi üzerinden bu seçimi yaptın?' sorusunu sordum. O da bana '15 kişi üzerinden seçtim.' cevabını verdi. Bugün altyapıyı kaç kişi üzerinden seçiyoruz. Yani altyapınız ne kadar güçlü olursa, piramidin altı ne kadar dolu olursa geleceğe güvenle bakarsınız. Bugünkü başarılar tesadüf değil. Bunlar bir çalışmanın ürünü. Hayata geçirilen projelerin desteklenmesiyle bu noktaya geldik. Hem Tokyo hem Paris Olimpiyatları olmak üzere yüzme çok büyüdü. Olimpiyatta finalde yüzdük. Bu, çok önemli bir şey. Paralimpikte de 10 madalyayla döndük. Defne, dünya tarihinde bir ilki yaptı. 5 altın madalya birden aldı. İnşallah ülkemizi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda da en iyi şekilde temsil edeceğiz."

2026 planları

Federasyonun 2026 yılındaki hedeflerine değinen Yalçın, kulüplerle antrenörlerini destekleme ve geliştirmenin asıl planları olduğunu dile getirdi.

Bu desteğin karşılıklı olacağına dikkati çeken Yalçın, "Şu an ülkemizde 14 olimpik antrenörümüz var. 2016 yılında Rio Olimpiyatları'na giderken bu ülkedeki olimpik antrenör sayısı sıfırdı. Bu konuda çok büyük bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum. Yeterli mi, elbette değil. Geçmiş çok uzakta değil ama biz yarına bakmak zorundayız. Antrenör ve hakem eğitimlerimiz var. Kulüplerle beraber diyalog içerisindeyiz. Olimpiyata dair neler yapabiliriz diye görüşmelerimiz var. Eğitimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz eğitimde de çok yol katettik. Sürekli seminerler düzenliyoruz. Anadolu'daki her antrenöre ulaşmaya çalışıyoruz. Buralara milli takımımızdaki özellikli olimpik antrenörlerimizi seminerlere gönderiyoruz. Neden? Onlar buralara gelmesin. Biz onların ayağına gidelim. Çünkü bizim buradaki işimiz milletimize hizmetkar olmak. Bize verilen emaneti en iyi şekilde onların hizmetine sunmak. Bütün amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Kendisinin haftada bir gün yüzebildiğini belirten Yalçın, "Hayatımın her anında yüzme var. Hayatımın merkezine oturttum." diyerek sözlerini tamamladı.