Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor.

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor.

Geçen yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerde 505 sporcu, milli takıma girebilmek için mücadele ediyor.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, AA muhabirine, Avrupa Yüzme Birliğinin (LEN) takviminde yer alan organizasyonda yıldız, genç ve açık yaş milli takım sporcularının seçildiğini söyledi.

Yüzücülerin güzel performans göstererek rekorlar kırdığını belirten Atıl, "Seçmelerin üçüncü günündeyiz. Sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ediyor. Tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ediyoruz." dedi.

Seçmeler yarın sona erecek.

Seçmelerin ilk gününde Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14: 56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başarmıştı. Başarılı sporcu seçmelerin ikinci gününde de 800 metre serbest stilde 07.56.08'lik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunu kırmıştı.

Fenerbahçeli bir diğer yüzücü Mert Ali Satır ise seçmelerin ikinci gününde 100 metre sırtüstü kategorisinde 54.69 saniyelik derecesiyle 19+ Yaş Türkiye rekorunu kırma başarısını göstermişti.