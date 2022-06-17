Yüzmede Bahar Kupası Atlama Şampiyonası İzmir'de tamamlandı Yüzmede İzmir'de düzenlenen Bahar Kupası Atlama Şampiyonası'nda 2 sporcu yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yüzmede İzmir'de düzenlenen Bahar Kupası Atlama Şampiyonası'nda 2 sporcu yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu'nda 13 Haziran Pazartesi günü 75 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyona bugünkü atlayışlarla tamamlandı. Şampiyonada İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Simay Arslankan, Genç A Kızlar Kule disiplininde 311,3 puanla, aynı kulüpten Ece Şevval Erzincan da Genç A Kızlar 3 Metre Tramplende 350,15 puanla Türkiye rekoru kırdı. Şampiyonada teknik kurulun değerlendirmelerin ardından Dünya ve Avrupa Gençler Şampiyonalarında mücadele edecek yedişer, Balkanlar Gençler Şampiyonası'nda yer alacak 15 ve Varna Atlama Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek 21 sporcu belirlendi. AA / Ali Korkmaz - Spor Narlıdere Türkiye İzmir Spor Haberler

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