Yüzmede Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılacak milli sporcular belli oldu
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7'si kadın 15 milli sporcu madalya için yarışacak. Ayrıca Comen Kupası'na da katılacak sporcular belli oldu.
Yüzmede Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne (EYOF) katılacak milli sporcular belli oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 23-29 Temmuz tarihlerinde Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenecek.
Festivalde 7'si kadın 15 milli sporcu madalya için yarışacak.
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'de Türkiye'yi kadınlarda Beren Başaran, Duru İşcan, Elif Saka, Nehir Öner, Neva Naz Güvenç, Selinnur Sade, Serra Merve Öztürk; erkeklerde de Ahmet Mete Boylu, Arda Akkoyun, Demir Özdemir, Doruk Yoğurtçuoğlu, Emir Batur Albayrak, Emre Onuş, Kuzey Tuncelli ve Tuncer Berk Ertürk temsil edecek.
Comen Kupası'na katılacak sporcular da belli
Yüzmede Comen Kupası da 16-18 Haziran tarihlerinde Yunanistan'ın Larissa kentinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye adına kadınlarda Beren Başaran, Berra Nur Yılmaz, Duru İşçan, Duru Türkmen, Elif Saka, Nehir Öner, Neva Naz Güvenç, Selinnur Sade, Serra Merve Öztürk; erkeklerde Ahmet Mete Boylu, Arda Akkoyun, Demir Özdemir, Doruk Yoğurtçuoğlu, Emre Onuş, Kadem Göksu Erdağlı, Kuzey Tuncelli, Mert Hatipoğlu, Onur Ege Öksüz, Tuncer Berk Ertürk mücadele verecek.