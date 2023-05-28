Yüzmede Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılacak milli sporcular belli oldu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 7'si kadın 15 milli sporcu madalya için yarışacak. Ayrıca Comen Kupası'na da katılacak sporcular belli oldu.