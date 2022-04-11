Yüzme Milli Takımı seçmeleri Edirne'de gerçekleştirilecek
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Türkiye Arena Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de gerçekleştirilecek.
EDİRNE (AA) - Türkiye Arena Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de gerçekleştirilecek.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu organizasyonundaki seçmeler, 13-17 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Kelebek, karışık, sırt üstü ve kurbağalama stillerinde düzenlenecek yarışlarda en iyi yüzücüler, milli takımda kulaç atma hakkı kazanacak.
Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra, Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Gürcistan'tan yaklaşık 400 sporcu mücadele verecek.
Açılış seremonisi 13 Nisan Çarşamba günü Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak organizasyonda, 5 gün süreyle sabah seansında seçme, akşam senasında ise final yarışları olacak.