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Yüzme havuzu bulunmayan Hisarcık'tan il yüzme şampiyonu çıktı

Yüzme havuzu bulunmayan Hisarcık'tan il yüzme şampiyonu çıktı
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Yüzme havuzu bulunmayan Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Tanrıver, Kütahya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Liseler Arası Gençler Yüzme Yarışlarında 4'lü seride birinci oldu.

Yüzme havuzu bulunmayan Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Tanrıver, Kütahya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Liseler Arası Gençler Yüzme Yarışlarında 4'lü seride birinci oldu.

Kütahya Kapalı Akkent Yüzme Havuzunda yapılan Okul Sporları Liseler Arası Gençler Yüzme Yarışlarında Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Tanrıver, 4'lü seride birincilik elde ederken, 50 metre sırtüstü yarışlarında Kütahya il genelinde beşinci oldu.

İlçede yüzme havuzu olmadığı için yarışmaya Sefaköy'de bulunan şifalı sıcak su havuzunda hazırlandığını söyleyen Mehmet Tanrıver, "Çocukluğumuzda yüzmeye ilçemizden geçen Kocaçay'da başladım. Daha sonra fırsat buldukça Sefaköy'deki termal havuzda yüzüyordum. Turnuva öncesi Beden Eğitimi Öğretmenimiz İsmail Gülmez'in katkılarıyla Simav ilçesindeki yüzme havuzunda çalışmalarımı sürdürdüm. Turnuvada birinci olduğum için çok mutluyum. Verdikleri destekten dolayı okul idaresine ve Beden Eğitimi Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Amacım Türkiye genelinde derece ederek milli takıma seçilip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Mehmet Tanrıver'in okul sporları çerçevesinde düzenlenen il genelindeki yüzme yarışmalarındaki başarısının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Okul Müdürü Selim Özyurt," Öğrencimiz Kütahya'da yapılan Okul Sporları Liseler Arası Gençler Yüzme Yarışlarında 50 metre serbest stil yarışını 4'lü seride birincilik ile tamamladı. Ayrıca 50 metre sırtüstü yarışlarında Kütahya il genelinde beşincilik elde ederek bizleri mutlu etti. Sporu seven tüm öğrencilerimize her alanda destek olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Başarısından dolayı öğrencimizi tebrik ediyorum. Kendisi daha iyi yerlere gelecektir inşallah" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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