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Yüzme eğitimleri başladı

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Yüzme eğitimleri başladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursları başladı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanında başlattığı spor seferberliği doğrultusunda portatif havuz projesi çerçevesinde Muratlı'da portatif çocuk havuzu kurdu. Yüzme havuzu 8x16 metre ebatlarında yapılırken, 1,5 metre derinliğinde oldu. 7-17 yaş arası çocuk ve gençler, yüzme kursuna kayıt olmak üzere Muratlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne başvururken, kaydolan çocuklar için kurslar ilden gelen uzman eğitmen öncülüğünde başlatıldı.

Yüzme kursunun Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor. Okullar açıldıktan sonra kapanacak olan yüzme kursların, 1 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı, 1 Eylül'den itibaren yaz programının sona ereceği, kış programı dolayısıyla diğer kursların başlayacağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tekirdağ gençlik Muratlı Spor Haberler

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