Yüzme Branşları Türkiye Yüzme Federasyonuna Bağlandı

Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Görme Engellileri Spor Federasyonunda yer alan yüzme branşının federasyonlarına bağlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca açıklanan bildiriler doğrultusunda, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Görme Engellileri Spor Federasyonunda yer alan yüzme branşı, Türkiye Yüzme Federasyonuna bağlanmasına karar verildi. İşitme engelliler ve görme engelliler yüzme spor dalı faaliyetleri, ilgili tarihten itibaren Türkiye Yüzme Federasyonumuz bünyesinde çalışmalarına devam edecektir."