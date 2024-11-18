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Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Kapsamında Miniklere Sertifika

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Kapsamında Miniklere Sertifika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde açılan yarı olimpik yüzme havuzunda eğitim alan minikler, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında sertifikalarını aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, projeyle spora yönlendirmeye devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarını aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Bu çerçevede Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda ilk kulaçların atıldığı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarına kavuştu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimiz sertifikalarını aldı. İl Müdürümüz bu özel günde gençlerimizin sevincine ortak oldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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