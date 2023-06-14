Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Kastamonu'da sergi açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında hayatında ilk kez havuza gelen öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin yer aldığı resim, şiir ve kompozisyon sergisi Kastamonu'da açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında hayatında ilk kez havuza gelen öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin yer aldığı resim, şiir ve kompozisyon sergisi Kastamonu'da açıldı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde bulunan kapalı yüzme havuzundaki açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, aileler, yüzme eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

Asrak, açılışta, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin birçok çocuğu yüzme sporu ile buluşturduğunu söyledi.

Projenin tüm Türkiye'de uygulandığını anlatan Asrak, "Kastamonu'da da geçen yıl 9 bin 300 öğrencimiz proje kapsamında havuzdaki etkinliklerimize katıldılar. Bu yıl havuza ilk defa gelen öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini gerek görsel, gerek şiirsel, gerek de kompozisyon olarak ifade ettiler. Bugün burada da havuza gelip öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin yer aldığı kompozisyon, şiir ve resim sergisini açıyoruz. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz." dedi.

Resim, şiir ve kompozisyondan oluşan 200 eserin yer aldığı sergi 19 Haziran Pazartesi gününe kadar açık kalacak.