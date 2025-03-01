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Yüzme Antrenörü Nehir Bahçivan'dan Büyük Başarı

Yüzme Antrenörü Nehir Bahçivan'dan Büyük Başarı
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme antrenörü Nehir Bahçivan, Ege Bölgesi'nde düzenlenen yüzme yarışmalarında bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı ve burada Türkiye ikincisi oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüzme antrenörü Nehir Bahçivan, Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışmalarında elde ettiği büyük başarı ile dikkatleri üzerine çekti.

Bahçivan, Ege Bölgesi'nde düzenlenen yüzme yarışmalarında, kendi yaş kategorisinde gösterdiği üstün performansla bölge birincisi oldu. Bu başarısı, ona 21-23 Şubat 2025 tarihlerinde Konya'da düzenlenen ve sekiz bölgeden birincilerin katıldığı Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı tanıdı.

Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ise Bahçivan, büyük bir azimle mücadele ederek Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Bahçivan'ın elde ettiği bu ulusal başarıyı tebrik ederken, yüzme sporunun ilimizdeki gelişimine katkı sağlayan Bahçivan'ın motivasyonu ile genç sporcuların daha büyük başarılar elde etmeleri için önemli bir örnek oluşturduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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