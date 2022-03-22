Yuvası için elini taşın altına koydu! Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor - Haberler

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Yuvası için elini taşın altına koydu! Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor. Üzülmez sezon sonuna kadar görev yapacak. Kısa bir süre de olsa Beşiktaş'ta görev almaya "Evet" diyen Üzülmez, yeni sezonda görevi Şenol Güneş'e devredecek.

Siyah-Beyazlılar'da sıcak saatler yaşanıyor. Önder Karaveli'nin performansından ve kadro tercihlerinden hoşnut olmayan yönetim, teknik direktör arayışında. Gündeme yerli ve yabancı birçok isim geldi.

Yuvası için her şartı kabul etti! Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

BALIKÇIDA BULUŞMA

Dün akşam Başkan Ahmet Nur Çebi ve boşta olan teknik direktör Şenol Güneş, Sarıyer'de bir balıkçıda buluştu. Önümüzdeki sezon için anlaşma sağlandığı öğrenildi. İbrahim Üzülmez'in ekibiyle birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Yuvası için her şartı kabul etti! Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

TAKIM ÜZÜLMEZ'E EMANET

Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez'in teknik direktörlük yapması bekleniyor. Üzülmez ve ekibinin, önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in ekibinde olması yüksek ihtimal. Ancak sezon sonunda Üzülmez'in başka bir yol izleme durumu da var.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İbrahim Üzülmez, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Haberler

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