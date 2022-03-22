Yuvası için elini taşın altına koydu! Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Siyah-Beyazlılar'da sıcak saatler yaşanıyor. Önder Karaveli'nin performansından ve kadro tercihlerinden hoşnut olmayan yönetim, teknik direktör arayışında. Gündeme yerli ve yabancı birçok isim geldi.

BALIKÇIDA BULUŞMA

Dün akşam Başkan Ahmet Nur Çebi ve boşta olan teknik direktör Şenol Güneş, Sarıyer'de bir balıkçıda buluştu. Önümüzdeki sezon için anlaşma sağlandığı öğrenildi. İbrahim Üzülmez'in ekibiyle birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

TAKIM ÜZÜLMEZ'E EMANET

Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez'in teknik direktörlük yapması bekleniyor. Üzülmez ve ekibinin, önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in ekibinde olması yüksek ihtimal. Ancak sezon sonunda Üzülmez'in başka bir yol izleme durumu da var.