Yuvası için elini taşın altına koydu! Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor. Üzülmez sezon sonuna kadar görev yapacak. Kısa bir süre de olsa Beşiktaş'ta görev almaya "Evet" diyen Üzülmez, yeni sezonda görevi Şenol Güneş'e devredecek.
Siyah-Beyazlılar'da sıcak saatler yaşanıyor. Önder Karaveli'nin performansından ve kadro tercihlerinden hoşnut olmayan yönetim, teknik direktör arayışında. Gündeme yerli ve yabancı birçok isim geldi.
BALIKÇIDA BULUŞMA
Dün akşam Başkan Ahmet Nur Çebi ve boşta olan teknik direktör Şenol Güneş, Sarıyer'de bir balıkçıda buluştu. Önümüzdeki sezon için anlaşma sağlandığı öğrenildi. İbrahim Üzülmez'in ekibiyle birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağı kaydedildi.
TAKIM ÜZÜLMEZ'E EMANET
Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez'in teknik direktörlük yapması bekleniyor. Üzülmez ve ekibinin, önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in ekibinde olması yüksek ihtimal. Ancak sezon sonunda Üzülmez'in başka bir yol izleme durumu da var.
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022