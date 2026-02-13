Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard erkekler halfpipe kategorisinde Japon sporcu Yuto Totsuka, 95 puan alarak altın madalya kazanırken, Avustralyalı Scotty James gümüş, Japon Ryusei Yamada ise bronz madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 7. gününde snowboard erkekler halfpipe müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Yuto Totsuka, finalde ikinci hakkında elde ettiği 95 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Avustralyalı Scotty James, 93,50 puanla gümüş, Japon Ryusei Yamada ise 92 puanla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
