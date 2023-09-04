Yusuf Ziya Yıldızoğlu Kazakistan'da ikincilikle döndü

Bayburtlu dünya şampiyonu bilek güreşçisi Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Kazakistan'dan ikincilik ile döndü. Yıldızoğlu, Büyük Erkekler kategorisinde 70 kilo sağ kol final maçında dirseği faule gidince şampiyonluğu kıl payı kaçırarak ikincilikle yetindi.

25 Ağustos - 03 Eylül 2023 tarihleri arasında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası sonuçlandı. 60 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen şampiyonada 70 kiloda ter döken Yusuf Ziya Yıldızoğlu, final maçında Litvanya'dan Mindaugas Tarasaitis ile karşılaştı. Önceki yıllarda dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandıran Yıldızoğlu, final maçında dirseğinin faule gitmesi sonucu karşılaşmayı kıl payı kaybetti.

Şampiyonadan dünya ikinciliği ile dönen Yusuf Ziya Yıldızoğlu, "Şampiyonluğa bir kez daha uzanmamıza çok yaklaşmıştım ama hiç beklemediğim yerden bir faul aldım. Bu seneyi ikincilikle kapattım. Çalışmaya ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmeye devam edeceğim" dedi.

Kendisine desteği hiçbir zaman esirgemeyen ailesine ve hocalarına teşekkür eden Yıldızoğlu, "Bu süreçte başta ailem, maddi manevi tüm fedakarlıkları ile yanımda duran babam Bilal Yıldızoğlu'na, gerek maddi olarak gerek manevi tüm desteğini esirgemeyen Hacı İbrahim Tütüneken amcama ve bilek güreşini öğreten, her zaman yanımda olan Engin Terzi hocama teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BAYBURT