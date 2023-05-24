Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde gözden düştü

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremezken, son 2 maçın kadrosuna da alınmayarak gözden düştü.

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremezken, son 2 maçın kadrosuna da alınmayarak gözden düştü.

Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olmuştu. Yusuf, Lille'de 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde edilerek toplam 17,5 milyon avro ile Trabzonspor Kulübü tarihinin en yüksek bonservis bedeli elde edilen oyuncusu unvanını aldı.

Bu sezon lig başladıktan sonra bordo-mavili kulübe kiralık geri dönen ve ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınan Yusuf Yazıcı, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçının ikinci yarısında forma giydi.

Sakatlık yaşadı, cezalı durumuna düştü

Ferencvaros maçında sahada 45 dakika kalan bordo-mavili futbolcu, sakatlık yaşadı. Yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilen Yusuf Yazıcı, 2 lig ve 1 kupa maçında forma şansı bulamadı.

Yusuf Yazıcı, sakatlığı nedeniyle bu dönemde sahada 90 dakika hiç kalamazken, ligin 10. haftasındaki Beşiktaş maçında kırmızı kart ile cezalı konuma düştü.

Beşiktaş maçının 80. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, uzatma dakikalarında Gedson'a yaptığı arkadan müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Böylelikle bordo-mavili futbolcu, ligde Demir Grup Sivasspor ve Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemedi.

Avcı tercih etmemeye başladı, diğer hocalar da görev vermedi

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan ve cezalı duruma düşen Yusuf Yazıcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın son dönemlerinde fazla forma giyme şansı bulamadı.

Bordo-mavili futbolcu, Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından Orhan Ak ile tekrar forma şansı bulurken geçici olarak takımın başına gelen İhsan Derelioğlu ve ardından Hırvat teknik adam Nenad Bjelica tarafından da tercih edilmedi.

Yusuf Yazıcı, ligde sadece 13 maçta görev alırken 501 dakika forma giyip 3 gol attı.

Bjelica, son 2 maçta kadroya dahi almadı

Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Yusuf Yazıcı'yı son 2 maçta kadroya dahil etmedi.

Bjelica'dan takımın başında çıktığı ilk maç olan Demir Grup Sivasspor maçında son 29 dakika görev alan Yusuf Yazıcı, daha sonra sakatlığı nedeniyle Arabam.com Konyaspor maçında forma giymedi.

Daha sonra MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer alan ancak süre alamayan Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise kadroya dahil edilmedi.

100 maçta 22 gol kaydetmişti

Trabzonspor'un A takımında 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti.

Yusuf, Trabzonspor'un 8 Mayıs 2016'da Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise 34 maçta 4 gol attı.

Trabzonspor'daki ilk döneminde toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 gol atmayı başardı.