Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taraftar ve uzmanların verdiği oylarla 25 yaşındaki golcü futbolcunun şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Rus temsilcisinin Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla çıktığı 4 maçta 6 gol attı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Yusuf Yazıcı, Moskova, Rusya, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title