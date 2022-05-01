Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova haftayı mağlubiyetle kapattı - Haberler

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Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova haftayı mağlubiyetle kapattı

AA - Fatih Erel - Spor
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Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova haftayı mağlubiyetle kapattı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 27. haftasında Akhmat Grozny'e 2-0 yenildi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği CSKA Moskova, Rusya Premier Lig'in 27. haftasında Akhmat Grozny'e 2-0 yenildi.

Haftaya 3. sırada başlayan CSKA Moskova, Akhmat Grozny'ye konuk olduğu maçta aldığı mağlubiyetle 4. sıraya düştü. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 58 dakika süre aldı.

CSKA Moskova, 47 paunla 4. sıraya düşerken, Akhmat Grozny ise 35 puanla 8. sıraya yükseldi.

AA / Fatih Erel - Spor

Yusuf Yazıcı, Premier Lig, Moskova, Milli, Spor, Haberler

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