Yusuf Yazıcı imzayı attı Spor Haberleri Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Yusuf Yazıcı kendisini sezon sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. (Gökmen Şahin - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yusuf Yazıcı Trabzonspor Fransa Lille Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Yusuf Yazıcı imzayı attı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.