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Yusuf Yazıcı imzayı attı

Spor Haberleri

Yusuf Yazıcı imzayı attı

Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Fransa'nın Lille takımından sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Yusuf Yazıcı kendisini sezon sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

(Gökmen Şahin - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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