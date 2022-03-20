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Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farklı kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA farklı kazandı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan'ı 6-1 mağlup etti.

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan'ı 6-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Yusuf Yazıcı, attığı 3 gol ile hat-trick yaptı.

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı konuk etti. CSKA Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 5'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. 11'inci dakikada Gbamin, 24'üncü dakikada Medina ve 26'ncı dakikada Carrascal ile 3 gol daha bulan CSKA Moskova, skoru 4-0'a getirdi. Rubin Kazan, Kuchaev'in 38'inci dakikada attığı gol ile farkı 3'e indirdi: 4-1. 44'üncü dakikada deplasman ekibinde Lomovitskiy 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 67'nci dakikada attığı gol ile skoru 5-1'e getirdi. 86'ncı dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf, kendisinin 3'üncü, takımının 6'ncı golünü kaydetti. Milli oyuncu, 90'ıncı dakikada yerini Akhmetov'a bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova, sahadan 6-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 42'ye yükseltirken Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

YUSUF YAZICI FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya katılan Yusuf Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekiyor. Rubin Kazan karşısında da 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olan Yazıcı, CSKA formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 6 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Yusuf Yazıcı, Rubin Kazan, Moskova, Rusya, Spor, Haberler

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