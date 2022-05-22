Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında - Haberler

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Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yusuf Yazıcı, Başakşehir-Trabzonspor maçında

Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçını protokol tribününde bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izliyor.

Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, Medipol Başakşehir- Trabzonspor maçını protokol tribününde bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu zorlu müsabakayı bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da takip ediyor. Yusuf, müsabaka öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Recep Uçar tribünde

Ayrıca bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Recep Uçar da mücadeleyi tribünden izliyor. Ümraniyespor ile şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek olan Uçar, maç öncesi bir süre Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile sohbet etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Haberler

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