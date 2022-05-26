Yusuf Sarı'ya birçok kulüp talip oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yusuf Sarı'ya birçok kulüp talip oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yusuf Sarı'ya birçok kulüp talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın talipleri artıyor.

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın talipleri artıyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren Yusuf Sarı'nın talipleri artıyor. 30 Haziran 2022'de Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan Troyes, İtalya'dan Cagliari, Salernitana ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de takımlar talip olurken, Adana Demirspor ile olan transfer görüşmesinde de ciddi mesafe kat edildiği belirtildi.

Sarı'nın önümüzdeki günlerde kararını verip, yakın bir zamanda yeni kulübüne transferinin açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fransa, İtalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title