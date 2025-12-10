İlk dünya şampiyonasında 3 madalya kazanan milli wushucu, yeni başarılara odaklandı

Balkan, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında altın ve 2 gümüş madalya kazanan milli wushucu Yusuf Sadi Açar, kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor.

Wushuya çocuk yaşlarda filmlerden etkilenmesi ve annesinin yönlendirmesiyle yaşadığı İstanbul'da başlayan 19 yaşındaki Yusuf Sadi, 12 yıldır taolu (sporcuların teknik becerilerini sergilediği görsel tür) disiplininde boy gösteriyor.

Kendini geliştirerek spor kariyerine 4 Balkan, 27 Türkiye ve 2 Avrupa şampiyonluğu sığdıran Yusuf Sadi, çalışmalarını Sakarya'da takım sporcularıyla ile sürdürmeye karar verdi. İstanbul'dan Sakarya'ya antrenmanlara gelen Yusuf Sadi, 2022'de milli sporcu oldu.

Bu yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfına başlayan Yusuf Sadi, Çin'de 14-20 Ekim'de 66 ülkeden 1069 sporcunun katılımıyla düzenlenen 10. Kung Fu Dünya Şampiyonası'nda Milli Kung Fu Takımı'yla birincilik, "bajiquan" ve "nandao" stillerinde ikincilik elde etti.

Şampiyonanın ardından çalışmalarına Serdivan ilçesindeki Metehan Başar Spor Salonu'nda devam eden milli sporcu, gelecek yıl düzenlenecek dünya ve Avrupa şampiyonalarında zirvede yer almak istiyor.

"Ailem ve arkadaşlarım benden daha mutlu oldu"

Yusuf Sadi Açar, AA muhabirine, öğrendiklerinin üzerine yeni bir şeyler katarak ilerlediğini söyledi.

Dünya şampiyonası öncesinde 2-3 aylık kamp sürecine girdiklerini belirten Yusuf Sadi, zorlayıcı olmasına rağmen antrenman yapmayı sevdiğini, yarışma heyecanıyla hırslandığını, çalışmalarının bu şekilde daha zevkli hale geldiğini anlattı.

Yusuf Sadi, elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yarışma süreci çok heyecanlıydı. Elimden geleni yaptım. Bunun sonucunu almak da mutluluk vericiydi. Motivasyonumu bozmadan gelecekteki dünya şampiyonalarına da bu şekilde hazırlanıp dereceler almayı hedefliyorum. Bunun için de sıkı şekilde çalışıyorum. Benden daha mutlu olanlar var; ailem olsun, arkadaşlarım olsun. Hepsi mutlulukla karşıladı." diye konuştu.

Antrenör Elif Akyüz: "Çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz"

Antrenör Elif Akyüz de şampiyonada Milli Kung Fu Takımı'nda yer aldıklarını ve dünya şampiyonluğunu elde ettiklerini kaydetti.

Yusuf Sadi'nin çok çalışkan ve istikrarlı olduğunu dile getiren Akyüz, "Antrenmanlara önceden İstanbul'dan gelip giderek katıldı, bu istikrarı sağladı. Zaten çok çalışma, azim ve istikrar sonucu güzel şampiyonluk elde etti. Ona uygun kategorileri bulduk, başantrenörümüz Fatma Akyüz onun için kategori seçti. Önceden farklı kategori yapıyordu, daha sonra farklı kategoriye geçti. Güzel ilerleme katetti." ifadelerini kullandı.

Akyüz, verimli bir kamp sürecinin ardından şampiyonada başarılar elde ettiklerini belirterek, haftanın 6 günü antrenman yaparak gelecek şampiyonalara hazırlandıklarını aktardı.

Çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Akyüz, Yusuf Sadi ve diğer sporcuların daha fazla şampiyonluklar elde etmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.