- Yusuf Randa: "Kazandığımız için mutluyuz"

ADANA - Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa, "Bizim adımıza bu maç Süper Lig yolunda çok kritik bir virajdı. Çok önemliydi ve kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34.haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda konuk olduğu Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK'nın Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa, "Adanaspor takımına geçmiş olsun. Ligde zor günler geçiriyorlardı, bugün de onlar adına lige tutunabilmek, umutlarını bir sonraki haftaya taşıyabilmek adına çok kritik bir virajdı. Ancak bizim adımıza da Süper Lig yolunda çok kritik bir virajdı. Bu maç çok önemliydi ve kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yusuf Randa, ligde duran toptan en fazla gol atan takım olduklarını, bunun içinde çaba harcadıklarını söyledi.