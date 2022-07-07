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Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek"

İhlas Haber Ajansı - Çağrı Korkmaz - Spor
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- Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek" Erzurum'da antrenmanlarını sürdüren 23 yaşındaki profesyonel basketbolcu Yusuf Necip Seçen, Süper Lig'de hayal ettiği takımların formasını giyebilmek için gece gündüz idman yaptığını söyledi.

- Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek"

ERZURUM - Erzurum'da antrenmanlarını sürdüren 23 yaşındaki profesyonel basketbolcu Yusuf Necip Seçen, Süper Lig'de hayal ettiği takımların formasını giyebilmek için gece gündüz idman yaptığını söyledi.

Basketbol kariyerinde tekrar yükselişe geçmek için antrenmanlarına Erzurum'da devam eden Yusuf Necip Seçen, hayal ettiği takımlarda forma giyebilmek istiyor. Daha önce Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda 2. Lig ekiplerinden Erzurumspor ve Samsunspor'da da görev almıştı.

Erzurum'da antrenman yapma nedeninin ise rakım seviyesinin sporculara sağladığı faydalardan dolayı olduğunu belirten Seçen, "Uzun zamandır İstanbul'daydım ve antrenmanlarımı orada sürdürüyordum. Ailem Erzurum'da yaşıyor, biraz da bu nedenle buraya geldim. Ayrıca Erzurum'da antrenman yapmak rakım nedeniyle bana avantaj sağlıyor. Deniz seviyesinde bulunan illere gittiğim zaman bana nefes açısından ve kondisyon açısından çok katkı sağlıyor. Yeni sezona hazır olmak için çalışmalarım sürüyor. 17 yaşımda Trabzonspor'da oynadım, Süper Lig'de. Bu benim profesyonel kariyerimin başlangıcı oldu. Daha sonra ise 2. Lig'de Erzurumspor'da devam ettim basketbol kariyerime. Son olarak ise geçen sezon Samsunspor Basketbol Takımı forması giydim" şeklinde konuştu.

Kariyerine dair hedeflerinden de bahseden Seçen, "Şu anda hedefim tekrardan Süper Lig'de forma giyebilmek. Bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor, basketbola tekrardan takım çıkartırsa orada oynamak isterim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Spor

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