Yusuf Kürşat Nalcı, 2 Eylül Spor Kulübü'nün Yeni Başkan Yardımcısı Oldu

Eskişehir'in futbol kulüplerinden 2 Eylül Spor Kulübü'nün yeni başkan yardımcısı olarak Yusuf Kürşat Nalcı göreve geldi.

2 Eylül Spor Kulübü'nün yeni başkan yardımcısı belli oldu. Eskişehir'de uzun yıllardır otomotiv ticareti ile uğraşan Yusuf Kürsat Nalcı göreve getirildi. Önceki sezonlarda Eskişehirspor'a güvenlik desteği veren Nalcı, 2 Eylül Spor Kulübü'nde aldığı yeni görevden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR