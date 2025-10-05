Haberler

Yusuf Kürşat Nalcı, 2 Eylül Spor Kulübü'nün Yeni Başkan Yardımcısı Oldu

Yusuf Kürşat Nalcı, 2 Eylül Spor Kulübü'nün Yeni Başkan Yardımcısı Oldu
Eskişehir'in 2 Eylül Spor Kulübü, yeni başkan yardımcısı olarak Yusuf Kürşat Nalcı'yı atadı. Otomotiv sektöründe deneyim sahibi olan Nalcı, önceki sezonlarda Eskişehirspor'a güvenlik desteği sağlamıştı.

Eskişehir'in futbol kulüplerinden 2 Eylül Spor Kulübü'nün yeni başkan yardımcısı olarak Yusuf Kürşat Nalcı göreve geldi.

2 Eylül Spor Kulübü'nün yeni başkan yardımcısı belli oldu. Eskişehir'de uzun yıllardır otomotiv ticareti ile uğraşan Yusuf Kürsat Nalcı göreve getirildi. Önceki sezonlarda Eskişehirspor'a güvenlik desteği veren Nalcı, 2 Eylül Spor Kulübü'nde aldığı yeni görevden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

