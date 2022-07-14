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Samsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştı

AA - İlyas Gün - Spor
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Samsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor forması ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 29 yaşındaki Yusuf Emre Gültekin ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

AA / İlyas Gün - Spor

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