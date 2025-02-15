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Yusuf Efe Mızrak, Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonu Oldu

Yusuf Efe Mızrak, Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonu Oldu
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12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Bolulu sporcu Yusuf Efe Mızrak, erkekler +78 kg kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye gençler şampiyonu oldu. Turnuva, Antalya'da 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde, erkekler +78 kg kategorisinde mücadele eden Bolulu sporcu Yusuf Efe Mızrak, Türkiye gençler şampiyonu oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından, Antalya Spor Salonu'nda 8-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı. +78 kg kategorisinde mücadele eden Bolulu sporcu Yusuf Efe Mızrak, tüm rakiplerini yenerek geçen senenin ardından bir kez daha Türkiye gençler şampiyonu oldu.

Avrupa Şampiyonası yolunda da emin adımlarla ilerleyen genç sporcu hem kendi kentini hem de Türk sporunu en iyi şekilde temsil ederek, gelecekte büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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