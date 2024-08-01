Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, olimpiyatlarda altın madalya alana kadar devam edeceklerini söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dikeç, çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkem adına böyle bir madalya kazandığım için gerçekten çok mutluyum. 24 yıl mücadele ettik. 24 yıl hiç durmadan antrenman yaptık. 24 yıl sonra böyle bir başarı gelmesi hem beni hem de ülkemi çok mutlu etti. Bunu zaten sosyal medyadan da görebiliyorum. Ülkemiz adına böyle bir madalya getirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Madalya töreninde kürsüye çıktıklarında neler hissettiğini anlatan 51 yaşındaki sporcu, "O anda biz oradaydık ama kalbimiz hep 85 milyon Türkiye ile birlikteydi. Hep o anı düşündük. Onun mutluluğu ve sevinci vardı. Türk milletinin duasıyla bu madalyayı kazandık" şeklinde konuştu.

"Çok rahat olamadığım için kendi isteğimle ekipman kullanmıyorum"

Atışlarında ekipman kullanmamasının çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine Yusuf Dikeç, "Ekipman ile ilgili bir sıkıntımız yok. Hem federasyonumuz hem bakanlığımız bu konuyla ilgili. Bizim bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece ben çift göz açık attığım için ekipman kullanmak, gözlük ve kulaklık kullanmak beni biraz sıkıyor. Çok rahat olamadığım için kendi isteğimle kullanmıyorum. İnsanların gönlünü kazanmak benim için daha önemli. Belli bir atış stilim yok ancak o elimin cebime koymam vücudumu daha dengede tutabilmek için ondan dolayı elimiz cebime koyuyorum. Yoksa ayrıca bir teknik yok" ifadelerini kullandı.

"Bundan önceki kulübüm yarışmaya gitmeme 4 gün kala elimden silahımızı aldı"

Silahının alınması olayına açıklık getiren Dikeç, "Geçen sene Dünya Şampiyonası'na gideceğim zaman 4 olimpiyat kotası veriliyordu. Benim bundan önceki kulübüm yarışmaya gitmeme 4 gün kala elimden silahımızı aldı. Sonra federasyon, bakanlık sağ olsun aynı gün yeniden silah aldı, o silah ile gittik, attık. Şunu söylemek istiyorum, o dönemde bizim elimizden silahımızı alanlar ve görüp de sessiz kalanlar hariç bu başarıyı 85 milyon insanlara armağan ediyorum. Bizi çok mutlu etti, çok gururlandırdı" açıklamasında bulundu.

"Altın madalyayı alıncaya kadar devam edeceğiz"

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitmekte kararlı olduğunu vurgulayan milli sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlığımızı, yaşımız el verdiği sürece Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda gitmeye kararlıyım. Bugünden itibaren çalışmaya başlayacağım. Altın madalyayı alıncaya kadar devam edeceğiz. Almadan bırakmak yok. Zaten altın madalya da son anda gitti, şanssızlık diyebilirim. 'Bu madalyayı size emanet veriyoruz, 2028'de alacağız' dedim. Tabii güldürler. Allah ömür verirse 2028'e gideceğim." - İSTANBUL