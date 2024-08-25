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Yusuf Dikeç, Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ön plana çıkan milli atıcı Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta hayranlarıyla buluştu. Dikeç, gençlere sporun önemini anlattı ve madalya kazandırmanın yanı sıra ülke temsilinin de önemli olduğunu vurguladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ön plana çıkan isimlerden Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta hayranları ile buluştu. Dikeç, "Ben gençlere hep çok çalışmalarını söylüyorum. Spor demek herkesin dünya şampiyonu olması anlamına gelmez" dedi.

Paris 2024 Olimpiyatları'na eli cebinde ve ekipmansız yaptığı atışla damga vuran, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyayı kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, memleketi Kahramanmaraş'ta hemşerileriyle buluştu. Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'na gelen Yusuf Dikeç, hemşerileri tarafından coşkuyla karşılandı. Fuar alanını gezen Dikeç, genç sporcularla vakit geçirirken, hayranlarının imza isteğini geri çevirmedi ve minik hayranı ile ikonik pozunu verdi.

Daha sonra İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Dikeç, "Kendi memleketimize geldik, halkımızın böyle güzel şeylere de ihtiyacı vardır. Her zaman şunu söylüyorum, kalbi güzel olan insanlar güzel şeyler paylaşıyorlar. Kendi memleketimde olmaktan çok mutluyum ve ülkem adına da böyle bir madalya kazandırdığım için hem ülkeme hem de vatandaşlarıma sonsuz şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

"Gençlerin bizi daha ileriye taşıyacaklarından eminim"

Dünya genelinden olumlu yorumlar aldığını ifade eden Milli Atıcı Yusuf Dikeç, "Böyle bir tepki beklemiyordum ama insanların tüm dünyadan gelen yorumların hepsi şuydu, olimpiyat ruhuna en uygun, en duru ve en saf bir başarı bizde gördüler. Ben hep gittiğim yarışmalarda sporculara birinci amacınız ülkenize madalya kazandırmak ama ikincisi de ülke temsilidir. Ben gençlere hep çok çalışmalarını söylüyorum. Spor demek herkesin dünya şampiyonu olması anlamına gelmez. Kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için mutlaka spor yapmak lazım. Atatürk bile sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş. Bizim yaşımız 51 olsa da gönlümüz genç, gençlerin bizi daha ileriye taşıyacaklarından eminim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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