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Yusuf Dikeç Altın Madalya Hedefliyor

Yusuf Dikeç Altın Madalya Hedefliyor
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Olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini ifade etti. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Dikeç'i makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye'ye takım arkadaşıyla olimpiyat oyunlarında gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, bundan sonraki hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Yusuf Dikeç'i makamında ağırladı. Öz, Karma 10 Metre Havalı Tabanca Yarışı kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç'in elde ettiği başarının Türkiye ve Mersin için gurur verici olduğunu belirterek, sporcuyu tebrik etti. Öz, "Yusuf'un azmi ve disiplini tüm gençlere örnek olacak nitelikte. Bu başarıyı ülkemize kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de sporcumuza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yusuf Dikeç de duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti. Dikeç, bundan sonraki hedefinin altın madalya olduğunu ifade etti.

Ziyarette, milli sporcu Yusuf Dikeç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz'e forma hediye etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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