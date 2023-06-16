Yusuf Çizmecioğlu Okul Sporları Atıcılık Havalı Tabanca Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

2022-2023 Okul Sporları Atıcılık Havalı Tabanca Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu Yusuf Çizmecioğlu, yıldız erkekler Türkiye şampiyonu oldu.

Okul Sporları Atıcılık Havalı Tabanca Türkiye Şampiyonası'nda, Samsun adına yarışmaya katılan Baruthane Ortaokulu öğrencisi, Samsun atıcılık lisanslı sporcusu Yusuf Çizmecioğlu, yıldız erkekler Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı sporcu, kazandığı altın madalyayı Süper Lig'e çıkan Samsunspor'a armağan etti.

Samsunspor taraftarı olan şampiyon Yusuf Çizmecioğlu, hayalinin Samsunspor formasıyla milli takımda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Antrenör Turgay Saat, "Desteklerinden dolayı Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Feyzullah Dereci'ye teşekkür ederiz. Sporcumuz Yusuf, rakiplerinden küçük ve henüz 11 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza attı. İlerleyen yıllarda da milli takım kadrosunda ülkemizi gururlandıracaktır" dedi. - SAMSUN