Yusuf Can Zeybek, Çan'da düzenlenen Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen 58. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde finalde Orhan Okulu'yu mağlup eden Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.

Çan'da düzenlenen 58. Süleyman Şahin Yağlı Güreşleri'nde final müsabakalarında rakibi Orhan Okulu yenen Yusuf Can Zeybek, Çan Süleyman Şahin Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Toplam 480 pehlivanın katıldığı müsabakalarda 52 başpehlivan kol bağladı. İki yıldır güreş ağası olan Nazmi Çakır, güreş komitesinin aldığı karar ile ağalık ihalesi yapılmadan üçüncü kez güreş ağalığına layık görülerek altın kemerin sahibi oldu. Müsabakalara Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Ömer Şahin ve Murat Okan, siyasi parti ve STK temsilcileri, çevre il ve ilçelerin güreş ağaları ile güreş severler katıldı. - ÇANAKKALE