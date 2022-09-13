Yürüyerek şampiyon oldular, hedef olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek yürüyüş takımı sporcuları, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için ter döküyor.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular, Van'da düzenlenen sezonun son yarışması olan Spor Toto Yürüyüş Ligi final müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda, Sekiz kategoride toplam 39 ekibin yarıştığı mücadelelerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, 3 bin metrede Türkiye şampiyonu olarak kente döndü.

Sporculardan Süleyman Kılıç, Ücretsiz Spor Okulları'na katılarak keşfedildiğini ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi spor kulübüne kazandırıldığını söyledi.

"Van'da yapılan Türkiye Şampiyonasında takımca 1. olduk. Kazandığımız anons edildiğinde çok mutlu olduk. Madalyalarımızı ve kupamızı takdim ettiler, çok sevinçli bir andı" ifadelerini kullanan Kılıç, hedefinin olimpiyatlarda Diyarbakır ve Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirtti.

Antrenmanlarını Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde devam ettiğini ifade eden Kılıç, "Her zaman saat 5 ile 7 arasında antrenmanlarımız var. Antrenmanlarımıza geliyoruz. Hocalarımızın bize emeği çok, bütün hocalarıma teşekkür ederim. Yaşımda olan ve benden küçük arkadaşlarımı da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslara davet ediyorum. Benim gibi başarılı olmalarını diliyorum" dedi.

Sporculardan Mehmet Aslan şampiyon olmak için zorlu parkurlarda çalıştıklarını anlattı. Antrenörlerden büyük destek gördüğünü vurgulayan Aslan, "7 aydır bu sporu yapıyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin atletizm grubundayım. Van'da yapılan Türkiye yürüyüş şampiyonasında takımca 1. olduk. Bireyselde de ben üçüncü oldum, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR