Yürüme engelli Halit Durak Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu

Ağrı'da inşaat işçisiyken düştüğü kazada yürüme engelli olan Halit Durak, vücut geliştirme sporuna başladı ve Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Durak, Avrupa'da ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Ağrı'da inşaat işçisiyken düştüğü kazada yürüme engelli olan Halit Durak, vücut geliştirme sporuna başladı ve Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Durak, Avrupa'da ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Ağrı'da 5 yıl önce çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek yürüme engelli kalan Halit Durak (29), vücut geliştirme sporuna tutunarak hayata yeniden bağlandı. Durak, koltuk değnekleriyle ayakta durabilse de tekerlekli sandalye bedensel engelli kategorisinde katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Durak, yaptığı açıklamada, Bursa'da inşaat işinde çalışırken düştüğünü ve sonrasında zorlu bir süreç yaşadığını anlattı.

Kazada kol bileğinin ve omuriliğinin kırıldığını, sinir zedelenmesi de olduğunu belirten Durak, "Yaklaşık 3 yıl hastanelerde tedavi gördüm. Çetin Demir hocanın engellileri yarışmalara hazırladığını duydum. Ben de Ağrı'ya geldim ve onunla beraber 2,5 aylık kısa bir sürede bu yarışmaya hazırlandım. Sporla hayata tutunmaya çalıştım. Türkiye ikincisi olduğum için çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim Avrupa'da ülkemin bayrağını dalgalandırmak" dedi.

Durak, spora başladığından beri kendisine çok destek olan antrenörü Çetin Demir'e ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Antrenör Çetin Demir ise, bugüne kadar çok sayıda engelliyi spora kazandırdıklarını ve bunların katıldığı yarışmalarda başarı elde ettiğini aktardı.

Durak'ı yarışmalara iki buçuk aylık kısa bir sürede hazırladıklarını belirten Demir, "Sporcumuz Halit Durak'ın bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Amacımız Halit gibi kardeşlerimi spora kazandırıp, spor sayesinde hayata tutunmalarını sağlamak. Halit çok emek verdi. Bizlere desteklerini esirgemeyen Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Durak'ın başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din de şunları söyledi:

"Türkiye ikincisi olan kardeşimiz Halit'in bu azmi bizleri çok mutlu etti. İl Müdürlüğü olarak bedensel engelli sporcularımıza desteğimiz devam edecek. Sporcumuzu ve antrenörü Çetin Demir'i tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum." - AĞRI