Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Yüreğir Belediyesi tarafından 7-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak açılan 'Yaz Spor Okulları' 70 ayrı merkezde 60 antrenör eşliğinde 9 bin 200 kişinin katılımıyla devam ediyor.

20 ayrı branşta ücretsiz kurs gören çocuklar yaz tatillerini dolu dolu etkinlikler ile geçiriyor. Yaz spor okullarına katılan öğrencilerin spor malzemeleri Yüreğir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Futbol, atletizm, satranç, masa tenisi, voleybol, pilates, basketbol, taekwondo, dart güreş, yüzme, jimnastik, tenis, karete, muay thai, judo, wushu, okçuluk, welness, flor curling branşlarında eğitim gören çocuklar yaz aylarını en güzel şekilde değerlendiriyorlar.

Yaz spor okullarının çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimine çok önemli katkılar sağladığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir'de belediyemize ait 70 ayrı merkezde 9 binin üzerinde çocuklarımız farklı branşlarda eğitim görüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı her yönüyle hayata hazırlamak ve geleceklerine yön vermeye çalışıyoruz. Yaz spor okullarına katılan çocuklarımız spor aktiviteleri ile hem eğleniyorlar hem de hangi dalda yetenekleri olduğunu tespit edip ona göre çocuklarımızı yönlendiriyoruz. En önemlisi ise çocuklarımızın kişilik gelişimine yardımcı olmakta ve onların özel becerilerinin farkına varmalarını sağlamaktayız. Spor ile çocuklarımızın sosyal, duygusal yönlerini geliştirip yeteneklerinin gelişimine de katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA