Yüreğir Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz yüzme kursu

Yüreğir Belediyesi'nin Atakent Mahallesi'nde kurduğu portatif yüzme havuzu, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen ücretsiz yüzme kursu sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Yüreğir Belediyesi'nin Atakent Mahallesi'nde kurduğu portatif yüzme havuzu ilgi görüyor. Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz verilen yüzme kursuna katılan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine destek veren Yüreğir Belediyesi, ilçede kurduğu portatif yüzme havuzunda çocuklara yüzme öğretiyor. Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan portatif havuza çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Yüzme kursları hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında 40'ar dakikalık seanslar halinde devam ediyor. Kurslara katılan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, sıcak havalarda hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme dersi alıyor.

İlçede 4 mevsim yüzme keyfi sunduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'mizde yıl boyu kesintisiz devam eden yüzme eğitimlerimizin yanı sıra portatif havuzumuz da yoğun ilgi görüyor. Yüreğir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmasın diyoruz ve yavrularımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - ADANA