Yüreğir Belediyesi '19 Mayıs Spor Şenliği' başladı

Yüreğir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği "19 Mayıs Spor Şenliği" başladı.

Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar sürecek şenlik kapsamında Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu, Cumhuriyet Gençlik Merkezi, Yüreğir Belediyesi Tenis Kortları, Serinevler Spor Salonu ve Yüreğir Gençlik Merkezi'nde voleybol, atletizm, masa tenisi, satranç, futsal, dart, badminton, bilek güreşi ve tenis müsabakaları yapılacak.

Şenlikte ayrıca 13-15 Mayıs'ta Yüreğir Millet Bahçesinde izci kampı kurulacak.