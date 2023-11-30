Yüreğir Belediye Başkanı Öğrencilerle Maç Yaptı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kendisine iki hafta önce mektup gönderen Yüreğirli öğrencilerin isteklerine kayıtsız kalmayıp kız futsal takımının malzeme eksiklerini gidererek öğrencilerle maç yaptı.

Yüreğir'de sportif faaliyetlerin, sporcu sayısının artması ve spor bilincinin gelişmesi amacıyla birçok projeye imza atan Başkan Kocaispir, Yüreğir Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı'nın gelecek dönem malzeme eksiklerinin yazıldığı mektubu okuyup harekete geçti.

Gönderilen mektup üzerine Yüreğir Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi'ni ve Kız Futsal Takımı'nı ziyaret eden Başkan Kocaispir, eksik malzemeleri teslim edip, öğrencilerle beraber maç yaptı.

Maçın ardından konuşan Başkan Kocaispir, "Zeynep bana mektup yazarak antrenman için ekipman talebinde bulunmuştu. Ben de mektup üzerine ona bir sürpriz yaptım hem okulumuzu ziyaret ettim hem malzemeleri teslim ettim. Az önce de bir maç yaptık. Son derece sıkı kızlar. Gol atmama da müsaade ettiler. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar ülkemizin geleceği. Taleplerini yerine getirmiş olmaktan son derece mutluyum. Bana da bir söz verdiler Adana birincisi olacaklar. Biz de final maçına geleceğiz inşallah. Eğer Adana birincisi olurlarsa onlara bir sürprizim daha olacak" dedi. - ADANA